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رئيس الوزراء الإسباني: أوروبا يجب أن تكون حاضرة على طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
20-03-2025 | 06:07
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