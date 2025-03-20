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الكرملين: بوتين أكد للشرع استعداد موسكو لتطوير التعاون مع سوريا في كافة المجالات
Lebanon 24
20-03-2025
|
06:12
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