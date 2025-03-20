Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار قائد الدعم السريع: نسيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم

Lebanon 24
20-03-2025 | 06:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمحيط القصر الجمهوري بالخرطوم (العربية)
lebanon 24
20/03/2025 15:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمحيط القصر الجمهوري بالخرطوم
lebanon 24
20/03/2025 15:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار قائد قوات الدعم السريع لسكاي نيوز عربية: نسعى لتشكيل حكومة سلام ووحدة
lebanon 24
20/03/2025 15:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يخوض معارك عنيفة في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم
lebanon 24
20/03/2025 15:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:12 | 2025-03-20
09:09 | 2025-03-20
09:08 | 2025-03-20
08:58 | 2025-03-20
08:55 | 2025-03-20
08:38 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24