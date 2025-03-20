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السفير الروسي في لندن: يجب إزالة أسباب الصراع وأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وغير نووية وتعطي الحقوق للأقليات

Lebanon 24
20-03-2025 | 06:29
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