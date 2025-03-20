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الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة

Lebanon 24
20-03-2025 | 06:48
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