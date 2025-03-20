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قطع السير على طريق ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب انزلاق عدد من المركبات والعمل جاري على المعالجة (التحكم المروري)

Lebanon 24
20-03-2025 | 07:31
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