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الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع التحريض الإسرائيلي الرسمي لتدمير الأوضاع في الضفة الغربية

Lebanon 24
20-03-2025 | 08:18
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