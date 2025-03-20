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وول ستريت جورنال عن مصادر: تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا يريد التزام واشنطن بالتدخل إذا خرقت روسيا شروط الاتفاق

Lebanon 24
20-03-2025 | 08:27
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