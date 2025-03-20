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اليابان أول فريق يتأهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم بعد الفوز على البحرين

Lebanon 24
20-03-2025 | 08:36
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