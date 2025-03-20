الرئيس عون خلال استقباله وفد مجلس التنفيذيين في المملكة العربية السعودية: الاغتراب يشكّل رافعةً للبنان ومن حقّ المغتربين أن يتمثّلوا في المجلس النيابي بالطريقة الأفضل

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