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وزارة الخارجية الفرنسية تدعو جميع الرعايا الفرنسيين إلى مغادرة الأراضي الإيرانية

Lebanon 24
20-03-2025 | 09:37
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