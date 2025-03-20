Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نواف سلام: نسعى أنّ تكون إدارة الدولة نزيهة وفاعلة وتحمي المواطن وتقوم على الكفاءة ولا تكون بخدمة الطوائف ولا السياسيين

Lebanon 24
20-03-2025 | 09:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: شعار الحكومة بناء دولة القانون والمؤسسات لذا نسعى أن تكون إدارة المؤسسات حيادية ونزيهة وفعالة
lebanon 24
20/03/2025 19:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مطلوب منكم كقضاء اداري أن تحموا حقوق الدولة وحقوق المواطنين على حد سواء ولا تتأثروا بالشائعات وحملات التجني ولتكن قراراتكم مرضاة لضميركم وليس لأحد
lebanon 24
20/03/2025 19:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: الحكومة السورية المقبلة ستكون مبنية على الكفاءة ولن تكون طائفية
lebanon 24
20/03/2025 19:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية لزيلينسكي: كن شجاعا وقويا ولا تخف ولن تكون وحدك أبدا
lebanon 24
20/03/2025 19:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:36 | 2025-03-20
13:21 | 2025-03-20
13:17 | 2025-03-20
13:14 | 2025-03-20
13:04 | 2025-03-20
13:03 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24