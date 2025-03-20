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يديعوت أحرونوت: ضباط احتياط بينهم قادة كتائب يحذرون من استمرار التراجع في نسبة الحضور للخدمة الاحتياطية

Lebanon 24
20-03-2025 | 09:59
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