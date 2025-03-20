مرقص: تم تشكيل لجنة وزاريّة تضمّ عدداً من الوزراء مهمّتها متابعة عودة النازحين ويمكنها الإستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الإختصاص لمتابعة الموضوع

Lebanon 24