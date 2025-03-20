Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية الألمانية: على الحكومة السورية السيطرة على العناصر المتطرفة في صفوفها

Lebanon 24
20-03-2025 | 10:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الألمانية تدين أعمال العنف في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص السورية
lebanon 24
20/03/2025 19:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: الرئيس الشرع ووزير الخارجية يستقبلان وزيرة الخارجية الألمانية ونائب رئيس البرلمان الأوروبي في دمشق
lebanon 24
20/03/2025 19:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب زيادة الدعم الألماني لأوكرانيا فوراً
lebanon 24
20/03/2025 19:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية: تقع على عاتق الحكومة الانتقالية السورية مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها
lebanon 24
20/03/2025 19:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:36 | 2025-03-20
13:21 | 2025-03-20
13:17 | 2025-03-20
13:14 | 2025-03-20
13:04 | 2025-03-20
13:03 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24