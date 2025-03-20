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مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: لا نقبل التحريض على المدنيين ولا نقبل تبريرا للعقاب الجماعي في غزة

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:03
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