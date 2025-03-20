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نائب المندوب الروسي بمجلس الأمن: المدن الإسرائيلية تتعرض لإطلاق صواريخ وهذا متوقع لأن العنف يولد العنف

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:07
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