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الرئيس الإسرائيلي: لا يمكن تجاهل الأصوات التي تطالب بالوحدة والحفاظ على الدولة وإجراء تحقيق كامل وشامل

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:08
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