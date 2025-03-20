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مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: تجدد العمليات العسكرية يؤكد أن الهدف هو تدمير الشعب الفلسطيني كوسيلة للاستيلاء على أرضه

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:08
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