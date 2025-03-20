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قادة الاتحاد الأوروبي: التكتل سيواصل دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا على أساس المتابعة الدقيقة للوضع

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:43
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