رئيس الجمهورية في إفطار قصر بعبدا: أدركتُ أنّ شرعيةَ أيِ سلطةٍ في لبنان، لبنانَ الكيانِ والوطنِ والدولة، هي في أن نكونَ معاً، أن نحيا معاً وأن نُحيي حياتَنا معاً، أن نقاومَ معاً وأن ننتصرَ معاً

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