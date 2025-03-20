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رئيس الجمهورية في إفطار قصر بعبدا: أدركتُ أنّ شرعيةَ أيِ سلطةٍ في لبنان، لبنانَ الكيانِ والوطنِ والدولة، هي في أن نكونَ معاً، أن نحيا معاً وأن نُحيي حياتَنا معاً، أن نقاومَ معاً وأن ننتصرَ معاً

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:55
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