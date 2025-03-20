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الرئيس جوزاف عون: نعيد بناء ما تدمّر بوحدتنا ونعد بألّا نسمح بالدمار مجدّداً ونزرع الأمل وننتصر بعد أي نكسة ولا تكون جماعة منّا مكلومة ولا فئة مظلومة
Lebanon 24
20-03-2025
|
12:56
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