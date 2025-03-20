Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس جوزاف عون: نعيد بناء ما تدمّر بوحدتنا ونعد بألّا نسمح بالدمار مجدّداً ونزرع الأمل وننتصر بعد أي نكسة ولا تكون جماعة منّا مكلومة ولا فئة مظلومة

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: نعد بألّا نسمح بالدمار مجدّداً!
lebanon 24
20/03/2025 21:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية في إفطار قصر بعبدا: بوحدتِنا هنا، نقومُ بعد أيِ كبوة. وننتصرُ بعد أيِ نكسة. ونبلسمُ أيَ جرحٍ حتى يبرأ. ونبتسمُ لكلِ غدٍ، إيماناً منا بأنه سيكونُ أفضل
lebanon 24
20/03/2025 21:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عون الى فرنسا للقاء ماكرون ولا ضوء أخضر لأموال إعادة الإعمار
lebanon 24
20/03/2025 21:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: عازم على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي
lebanon 24
20/03/2025 21:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:30 | 2025-03-20
15:27 | 2025-03-20
15:12 | 2025-03-20
15:12 | 2025-03-20
15:05 | 2025-03-20
15:02 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24