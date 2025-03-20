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المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في سوريا: هناك الكثير من التحسن تجاه قدرة النساء على الوصول إلى جميع المناطق السورية خلافا لما كان يحدث في الماضي وهذا تطور إيجابي

Lebanon 24
20-03-2025 | 13:04
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