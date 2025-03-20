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المبعوث الألماني إلى سوريا لسكاي نيوز عربية: محاربة داعش من الملفات الرئيسية في زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى دمشق

Lebanon 24
20-03-2025 | 16:20
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