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زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: قرار ترامب إغلاق وزارة التعليم هو أحد أشد إجراءاته تدميرا

Lebanon 24
20-03-2025 | 16:58
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