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إردوغان: مستمرون في دعم الفلسطينيين بكل الإمكانات والوقوف إلى جانبهم

Lebanon 24
20-03-2025 | 16:59
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