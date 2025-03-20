Advertisement

أخبار عاجلة

هجوم كبير بالمسيّرات على مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا وانفجارات وحرائق في مناطق عدة

Lebanon 24
20-03-2025 | 18:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا: هجوم روسي بالمسيرات على مدينة أوديسا يلحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة
lebanon 24
21/03/2025 04:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي انفجارات وسط مدينة خاركيف عقب رصد هجوم روسي بمسيّرات انتحارية وتفعيل الدفاعات الجوية اوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2025 04:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في مطار بمنطقة ساراتوف الروسية بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة (سكاي نيوز)
lebanon 24
21/03/2025 04:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم بمسيّرات انتحارية على كييف وسماع دوي انفجارات أثناء تصدّي الدفاعات الجوية وسط المدينة
lebanon 24
21/03/2025 04:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
20:26 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:23 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:21 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:18 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:08 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:26 | 2025-03-20
20:23 | 2025-03-20
20:21 | 2025-03-20
20:18 | 2025-03-20
20:08 | 2025-03-20
20:00 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24