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ترمب: هدفنا هو استعادة عظمة أميركا وهذا لا يتحقق إذا تم السماح للقضاة المتطرفين بالوقوف في طريق العدالة

Lebanon 24
20-03-2025 | 20:18
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