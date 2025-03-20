Advertisement

أخبار عاجلة

إدارة مطار هيثرو البريطاني: المطار سيظل مغلقا حتى منتصف ليل الجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي

Lebanon 24
20-03-2025 | 23:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: انقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مطار هيثرو في لندن بسبب حريق بمحطة كهرباء
lebanon 24
21/03/2025 09:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية البريطانية: ننصح المسافرين عبر مطار هيثرو بعدم الذهاب للمطار اليوم حتى إشعار آخر
lebanon 24
21/03/2025 09:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع الطريق في مشغرة إحتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائيّ
lebanon 24
21/03/2025 09:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فلايت رادار: 120 رحلة متجهة إلى هيثرو ستضطر لتحويل مسارها بعد إغلاق المطار
lebanon 24
21/03/2025 09:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:27 | 2025-03-21
03:26 | 2025-03-21
03:25 | 2025-03-21
03:05 | 2025-03-21
02:45 | 2025-03-21
02:44 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24