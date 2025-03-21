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الأمم المتحدة: تجدد العنف في غزة يصعب عودة الرهائن

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:41
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قالت الأمم المتحدة إن استمرار العنف في قطاع غزة يجعل عودة الرهائن المتبقين هناك هدفاً صعباً.
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وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري، إن "العودة إلى الأعمال العدائية تهدد جميع المدنيين، بما في ذلك الرهائن، الذين يعتقد أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة".

وقال الخياري في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي: "مع مرور كل يوم، نبتعد أكثر فأكثر عن هدف إعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم سالمين".

وذكرت وزارة الصحة في غزة إن 91 فلسطينياً على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في غارات جوية بأنحاء قطاع غزة الخميس، بالإضافة إلى مئات القتلى منذ استئناف الغارات الإسرائيلية، الثلاثاء.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في الاجتماع، إن الضربات على ما وصفه بأهداف تابعة لحركة حماس  ستستمر "حتى عودة كل رهينة إلى الوطن".
 
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