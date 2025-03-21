14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: تعليمات بتوسيع المناطق الأمنية حول غزة
Lebanon 24
21-03-2025
|
05:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"هآرتس" عن وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت تعليمات للجيش بالسيطرة على أراض إضافية في غزة
Lebanon 24
"هآرتس" عن وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت تعليمات للجيش بالسيطرة على أراض إضافية في غزة
21/03/2025 13:27:28
21/03/2025 13:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تمشط مناطق في غلاف غزة ولا تعليمات خاصة للجبهة الداخلية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تمشط مناطق في غلاف غزة ولا تعليمات خاصة للجبهة الداخلية
21/03/2025 13:27:28
21/03/2025 13:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نعمل على توسيع المنطقة الأمنية بعد السيطرة على محور نتساريم
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نعمل على توسيع المنطقة الأمنية بعد السيطرة على محور نتساريم
21/03/2025 13:27:28
21/03/2025 13:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل يصدر تعليمات للجيش بإعداد خطة لمغادرة سكان غزة "طواعية"
Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل يصدر تعليمات للجيش بإعداد خطة لمغادرة سكان غزة "طواعية"
21/03/2025 13:27:28
21/03/2025 13:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية التركي: من الضروري أن تحصل الإدارة السورية الجديدة على دعم المجتمع الدولي
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: من الضروري أن تحصل الإدارة السورية الجديدة على دعم المجتمع الدولي
07:24 | 2025-03-21
21/03/2025 07:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: رفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا أمر ضروري
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: رفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا أمر ضروري
07:23 | 2025-03-21
21/03/2025 07:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: نعارض ضم إسرائيل أراضي من غزة
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: نعارض ضم إسرائيل أراضي من غزة
07:20 | 2025-03-21
21/03/2025 07:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تاس: الأمين العام لمجلس الأمن الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وينقل إليه رسالة من بوتين
Lebanon 24
وكالة تاس: الأمين العام لمجلس الأمن الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وينقل إليه رسالة من بوتين
07:14 | 2025-03-21
21/03/2025 07:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يتهم الجيش الأوكراني بتفجير منشأة "سودجا" للغاز خلال انسحابه من مقاطعة كورسك
Lebanon 24
الجيش الروسي يتهم الجيش الأوكراني بتفجير منشأة "سودجا" للغاز خلال انسحابه من مقاطعة كورسك
07:13 | 2025-03-21
21/03/2025 07:13:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
Lebanon 24
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
17:48 | 2025-03-20
20/03/2025 05:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة
Lebanon 24
تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة
07:43 | 2025-03-20
20/03/2025 07:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تُكشف للمرة الاولى.. هذه الرواية الكاملة لمعركة العشائر والسوريين
Lebanon 24
معلومات تُكشف للمرة الاولى.. هذه الرواية الكاملة لمعركة العشائر والسوريين
11:01 | 2025-03-20
20/03/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
13:00 | 2025-03-20
20/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
17:00 | 2025-03-20
20/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:24 | 2025-03-21
وزير الخارجية التركي: من الضروري أن تحصل الإدارة السورية الجديدة على دعم المجتمع الدولي
07:23 | 2025-03-21
وزير الخارجية التركي: رفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا أمر ضروري
07:20 | 2025-03-21
الخارجية الفرنسية: نعارض ضم إسرائيل أراضي من غزة
07:14 | 2025-03-21
وكالة تاس: الأمين العام لمجلس الأمن الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وينقل إليه رسالة من بوتين
07:13 | 2025-03-21
الجيش الروسي يتهم الجيش الأوكراني بتفجير منشأة "سودجا" للغاز خلال انسحابه من مقاطعة كورسك
06:57 | 2025-03-21
الأوقاف الإسلامية في القدس: 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
21/03/2025 13:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
21/03/2025 13:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
21/03/2025 13:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24