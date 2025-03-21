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الأونروا: الوضع في غزة مقلق للغاية مع تخفيض توزيع المساعدات وتعليق عمل مراكز التعليم

Lebanon 24
21-03-2025 | 05:50
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