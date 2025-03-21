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الليرة التركية تتجه نحو تسجيل أسوأ تراجع أسبوعي لها منذ عام 2023 (وكالة بلومبيرغ)

Lebanon 24
21-03-2025 | 05:55
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