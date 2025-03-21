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الكرملين: أوامر بوتين بعدم استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ما تزال سارية
Lebanon 24
21-03-2025
|
06:11
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