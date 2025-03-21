حماس تقول إنها لا تزال تدرس خطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والأفكار المختلفة للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي

Lebanon 24