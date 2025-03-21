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المتحدث بإسم "جيش العدو الإسرائيلي": إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء عملية إطلاق نار أثناء عملية عسكرية في مدينة نابلس

Lebanon 24
21-03-2025 | 06:46
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