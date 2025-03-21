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الأوقاف الإسلامية في القدس: 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى

Lebanon 24
21-03-2025 | 06:57
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