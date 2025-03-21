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الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني: مخططو الجيش البريطاني سيجتمعون الأسبوع المقبل للنظر عن كثب إلى تفاصيل وقوام قوة حفظ السلام

Lebanon 24
21-03-2025 | 08:30
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