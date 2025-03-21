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"منتدى الأعمال الاسرائيلي": إن لم تحترم الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة مدير "الشاباك" فسنعمل على شل الاقتصاد

Lebanon 24
21-03-2025 | 08:44
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