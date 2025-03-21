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أ.ف.ب نقلا عن رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي: الفوضى في هيثرو تكشف عن فشل واضح في التخطيط من قبل إدارة المطار

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:11
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