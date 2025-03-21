Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: تدخل القضاء في قرارات الرئيس لن يؤدي إلا للفوضى والجريمة

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب الأميركي: نأمل أن تؤدي قرارات ترامب لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة
lebanon 24
21/03/2025 17:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب لن تنتهي إلا بتحرير جميع رهائننا الأحياء والأموات والقضاء على حماس
lebanon 24
21/03/2025 17:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: أهدافنا القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل
lebanon 24
21/03/2025 17:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كرم: فوضى في إعطاء رخص حفر آبار ارتوازية في قضاء الكورة
lebanon 24
21/03/2025 17:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:54 | 2025-03-21
10:54 | 2025-03-21
10:48 | 2025-03-21
10:47 | 2025-03-21
10:46 | 2025-03-21
10:44 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24