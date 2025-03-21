Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: الدولة وحدها هي المسؤولة عن أمن الحدود البرية والبحرية والجوية

Lebanon 24
21-03-2025 | 10:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: الدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي
lebanon 24
21/03/2025 18:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
يحيى: الدولة هي المسؤولة عن حماية أمن البلاد وحدودها ونشدد الالتزام بالقرار الـ1701 وبتطبيق إتفاق الطائف بكافة بنوده
lebanon 24
21/03/2025 18:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندعو سوريا لمعالجة حدود المناطق البحرية مع الدول المجاورة بالتفاوض
lebanon 24
21/03/2025 18:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير أمن الحدود في حمص للعربية: نرحب بانتشار الجيش اللبناني على الجانب الآخر من الحدود
lebanon 24
21/03/2025 18:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:45 | 2025-03-21
12:45 | 2025-03-21
12:38 | 2025-03-21
12:36 | 2025-03-21
12:35 | 2025-03-21
12:35 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24