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غانتس لنتنياهو: مناحيم بيغن لم يكتف بالقول إنه لن تكون هناك حرب أهلية بل فعل كل ما في وسعه لمنعها

Lebanon 24
21-03-2025 | 11:12
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