Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: كندا يجب أن تكون ولاية أميركية والحدود مع كندا خط مصطنع

Lebanon 24
21-03-2025 | 12:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلغراف عن مصدر: بيتر نافارو أحد أقرب مستشاري ترامب أوصى بمراجعة الحدود بين كندا والولايات المتحدة
lebanon 24
21/03/2025 23:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يقترح ضم كندا كولاية أميركية لحل النزاع التجاري
lebanon 24
21/03/2025 23:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا المعين: سأجلس مع ترامب عندما يكون هناك احترام لسيادة كندا
lebanon 24
21/03/2025 23:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب "جاد" بشأن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51
lebanon 24
21/03/2025 23:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:49 | 2025-03-21
16:49 | 2025-03-21
16:38 | 2025-03-21
16:35 | 2025-03-21
16:29 | 2025-03-21
16:22 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24