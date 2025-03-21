Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: لسنا بحاجة إلى منتجات كندا ودعمها يكلفنا 200 مليار دولار سنويا

Lebanon 24
21-03-2025 | 12:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
Meta تخطط لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بتكلفة تتجاوز 200 مليار دولار
lebanon 24
21/03/2025 23:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الكنديون بحاجة إلينا ولسنا بحاجة إليهم وعلينا أن نفرض الرسوم الجمركية
lebanon 24
21/03/2025 23:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تقديرات البنك الدولي: غزة بحاجة إلى 53 مليار دولار لإعادة الإعمار
lebanon 24
21/03/2025 23:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لسنا بحاجة لنشر جنود أميركيين في غزة
lebanon 24
21/03/2025 23:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:49 | 2025-03-21
16:49 | 2025-03-21
16:38 | 2025-03-21
16:35 | 2025-03-21
16:29 | 2025-03-21
16:22 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24