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مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: بوسع حماس الرجوع والتفاوض أو الانتظار ورؤية قيادتها تسقط واحدا تلو الآخر
Lebanon 24
21-03-2025
|
12:38
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