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مندوب الأردن في مجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي لو استمر كان سيؤدي إلى إطلاق كل الرهائن

Lebanon 24
21-03-2025 | 12:45
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