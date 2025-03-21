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وزير خارجية إيران: نحذر من استمرار تقاعس مجلس الأمن تجاه العدوان الأميركي على اليمن والجرائم الاسرائيلية في غزة

Lebanon 24
21-03-2025 | 13:14
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