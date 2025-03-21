Advertisement

أخبار عاجلة

هبوط أول طائرة في مطار هيثرو بلندن بعد توقف دام 18 ساعة بسبب حريق في محطة كهرباء تغذي المطار (الجزيرة)

Lebanon 24
21-03-2025 | 14:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: انقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مطار هيثرو في لندن بسبب حريق بمحطة كهرباء
lebanon 24
21/03/2025 23:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اندلاع حريق في محطة كهرباء.. إغلاق مطار هيثرو
lebanon 24
21/03/2025 23:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات مطار هيثرو في لندن تقول إنها استأنفت الرحلات الجوية بعد حريق في إحدى محطات الكهرباء وتأمل التشغيل الكامل للمطار غدا السبت
lebanon 24
21/03/2025 23:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو... ماذا كشفت؟
lebanon 24
21/03/2025 23:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:49 | 2025-03-21
16:49 | 2025-03-21
16:38 | 2025-03-21
16:35 | 2025-03-21
16:29 | 2025-03-21
16:22 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24