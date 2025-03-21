Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: ندعم الجهود الرامية لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تسببت حماس في إنهائه

Lebanon 24
21-03-2025 | 14:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: وزير الخارجية استعرض مع نظيره العراقي جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وخطة إعادة الإعمار
lebanon 24
21/03/2025 23:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد مواصلة الجهود لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث
lebanon 24
21/03/2025 23:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المصري يؤكد لنظيره الفلسطيني: مصر تدعم القضية الفلسطينية سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أو إعادة الإعمار في قطاع غزة
lebanon 24
21/03/2025 23:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسبانية: ندعو إلى تعزيز وقف إطلاق النار في غزة والتقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار
lebanon 24
21/03/2025 23:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:49 | 2025-03-21
16:49 | 2025-03-21
16:38 | 2025-03-21
16:35 | 2025-03-21
16:29 | 2025-03-21
16:22 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24